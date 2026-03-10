Средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года

Стоимость газа в Европе достигла самого высокого уровня за последние три года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По итогам понедельника расчетная цена по индексу TTF составила 675 долларов за тысячу кубометров. Последний раз выше показатель был 23 января 2023 года, когда он приближался к 745 долларам.

Резкий рост котировок начался на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На прошлой неделе компания QatarEnergy объявила о приостановке производства СПГ из-за атак беспилотников. При этом значительная часть продукции поставлялась именно в Европу. Днем ранее цены на газ в регионе уже превышали 800 долларов за тысячу кубометров.

Если конфликт затянется, Европу может ожидать ценовой шок, сопоставимый с весной 2022 года, предупреждают аналитики. Тогда котировки поднимались до 3892 долларов. Ситуацию осложняют рекордно низкие для этого времени года запасы в подземных хранилищах — по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, они заполнены всего на 29,4%. Это один из минимальных показателей с 2011 года.

Усугубляет энергетический кризис и отказ от российского импорта. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы от этого решения более чем в 1,3 триллиона евро. При этом в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026 года.

Для действующих долгосрочных контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028-го. Краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня, подпадают под запрет с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня — для трубопроводного газа.