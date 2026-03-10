Saudi Aramco предупредила о катастрофе на рынке нефти

Мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном. Об этом заявил гендиректор крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова передает Reuters.

© Газета.Ru

Он также отметил, что мировые запасы нефти уже находятся на пятилетнем минимуме, а кризис ускорит их истощение. По словам Нассера, блокада Ормузского пролива уже нарушила работу секторов судоходства и страхования и грозит вызвать «эффект домино» в авиации, сельском хозяйстве, автомобильной и других отраслях.

Накануне в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало администрацию президента США Дональда Трампа врасплох.