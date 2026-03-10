«Снижают риски»: откажется ли Китай от российской нефти в пользу американской

Китай вряд ли изменит свою энергетическую политику под давлением Вашингтона, поскольку российская нефть остается критически важным элементом стратегии национальной безопасности КНР. Такое мнение высказал директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, комментируя информацию о планах американской стороны поднять этот вопрос на предстоящих переговорах, передает РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Минфина США Скотт Бессент намерен включить в повестку переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопрос о возможном сокращении закупок российской нефти. Визит Дональда Трампа в Китай запланирован на 31 марта — 2 апреля.

По словам Бахтизина, энергетическая безопасность для Пекина — вопрос стратегический, и система поставок выстраивалась годами с акцентом на диверсификацию. Российская нефть в этой схеме играет особую роль не только из-за цены, но и благодаря сухопутным маршрутам, которые минимизируют риски морских перевозок.

Эксперт также обратил внимание, что предложение заменить российскую и иранскую нефть американской поставило бы Китай в зависимость от страны, с которой у него фактически идет гибридное противостояние, причем инициированное самими США.

Вопросы энергетики, скорее всего, станут частью дипломатического торга, но ждать реальных уступок не стоит, полагает ученый. Политика Пекина в этой сфере определяется не сиюминутными договоренностями, а долгосрочными приоритетами национальной безопасности и экономической эффективностью.