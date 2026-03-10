Россия полностью обеспечила себя лесосеменным материалом на 2026 год

Нужда лесного хозяйства в семенах лесных растений на 2026 год полностью покрывается продукцией, которая была заготовлена на территории Российской Федерации. Об этом сообщил РИАМО со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

© Газета.Ru

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках поручения Президента России осуществляется системная работа по сохранению лесных ресурсов страны. По его словам, в прошлом году лесовосстановление вновь превысило выбытие.

«Большое значение здесь имеет заготовка качественных семян. В 2025 году плановые показатели по данному направлению были выполнены с превышением более чем на 20%. Необходимые объемы на 2026 год также будут своевременно подготовлены и полностью обеспечат потребности нашего лесного хозяйства. Отмечу, что речь идет только о российских семенах», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что семена также будут использоваться для создания «зеленых поясов», которые будут проходить вокруг крупных городов и промышленных центров.

При этом самый большой объем семян лесных растений хотят заготовить в Республике Татарстан, в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, а также в Воронежской и Волгоградской областях. Среди главных пород для этой цели будут сосна, ель, дуб, лиственница и кедр.

Патрушев также сообщил, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» будут созданы, модернизированы и оснащены не менее 240 питомнических хозяйств.