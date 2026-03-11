Стало известно, какие страны начнут конкурировать за российскую нефть

Россия может получить десятки миллиардов долларов дополнительной выручки благодаря росту нефтяных котировок и сокращению дисконта на отечественное сырье. Такой прогноз дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает News.ru.

По его словам, сложившаяся ситуация напрямую связана с обострением конкуренции между Индией и Китаем. Обе страны столкнулись с сокращением поставок с Ближнего Востока и теперь активнее борются за российскую нефть, что автоматически снижает скидку на нее и толкает цены вверх.

Вместе с тем эксперт обращает внимание: пока повышенные цены держатся лишь около недели. Устойчивый эффект для бюджета возможен, если стоимость барреля закрепится на отметке $90. В этом случае Россия, пусть и с временным лагом, может рассчитывать на десятки миллиардов долларов сверхдоходов, которые перекроют провал января и февраля, когда цены были заметно ниже.

Ранее аналитик Олжас Байдильдинов отмечал, что, хотя нефть подешевела после недавних пиков, в сравнении с февралем котировки все еще выше. При этом превышение порога в $100 за баррель в последний период не фиксировалось.