Власти Вьетнама приняли неожиданные меры на фоне перебоев с поставками нефти

Власти Вьетнама призвали компании переводить сотрудников на «удаленку», чтобы сэкономить топливо. Причина — сбои в поставках энергоносителей на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. С конца прошлого месяца цены на бензин в стране подскочили на 32%, на дизель — на 56%, а на керосин и вовсе на 80%. Такую статистику приводит ведущий топливный трейдер Petrolimex. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в числе тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса: Вьетнам критически зависит от импорта энергоносителей из этого неспокойного региона. В Министерстве промышленности и торговли рекомендуют предприятиям по максимуму использовать гибкие форматы работы.

«По возможности следует поощрять удаленную работу, чтобы сократить потребность в поездках и использовании транспорта», — говорится в заявлении ведомства.

Ситуация уже ощутима на практике: сегодня на заправках в Ханое выстроились длинные очереди из автомобилей и мотоциклов. Чтобы стабилизировать рынок, власти пошли на крайние меры — до конца апреля отменили импортные пошлины на топливо. Граждан и компании настоятельно просят не создавать избыточных запасов бензина и не пытаться заработать на спекуляции.

Вьетнам в этой борьбе с топливным кризисом не одинок. Например, Пакистан на две недели закрывает школы и переводит значительную часть госслужащих на удаленную работу. А Филиппины рассматривают возможность введения четырехдневной рабочей недели, чтобы снизить потребление ресурсов.