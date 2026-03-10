СМИ: В войне США с Ираном победил Путин

Вооруженная агрессия США против Исламской Республики Иран привела к неожиданному результату. Резкий скачок цен на нефть и газ стал подарком для российской экономики — государственная казна растет с каждым днем, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По мнению автора статьи, в начале года перед президентом России Владимиром Путиным встал неприятный выбор: либо сократить расходы на СВО, либо столкнуться с проблемами в экономической сфере.

Кроме того, среди российской экономической элиты царили довольно мрачные настроения.

Глава крупнейшей в мире нефтяной компании предупредил о катастрофе

В конце февраля, заметил обозреватель, глава США Дональд Трамп начал операцию против Ирана. На фоне конфликта цены на нефть резко выросли, что позволило Москве получить дополнительные доходы и облегчило Путину проведение спецоперации

«Москва получила нежданный подарок. Это стало для нее спасательным кругом», — отметил источник.

В частности, из-за западных санкций Россия долгое время продавала нефть со скидкой, но теперь ситуация может измениться, заметил журналист. Он добавил, что главные покупатели — Индия и Китай — спешат заручиться поставками.

Кроме того, конфликт в огромных количествах поглощает боеприпасы, необходимые Украине, что также облегчает жизнь России, констатировал обозреватель.