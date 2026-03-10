Средняя цена на газ достигла максимума за три года

В Европе средняя цена на газ взлетела до максимума за три года, выяснило агентство РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

Так, по итогам понедельника расчетная стоимость по индексу TTF достигла 675 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с 23 января 2023 года, когда стоимость составила почти 745 долларов.

Цена на газ на рынке Европы стала резко расти после разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке. На прошлой неделе госкомпания QatarEnergy объявила о вынужденном прекращении производства СПГ из-за атак иранских БПЛА. При этом значительная часть продукции шла в страны ЕС. Накануне стоимость газа там превышала 800 долларов за 1000 кубометров.

Если конфликт затянется, Европа, по оценкам аналитиков, рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки, как известно, в моменте достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

Осложняют ситуацию также и низкие запасы в местных подземных хранилищах. Сейчас там, по оценкам ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, осталось только 29,4%. Это один из самых низких показателей с 2011 года.