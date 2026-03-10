Названо условие снижения ключевой ставки Банка России

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о том, при каких условиях может снизиться ключевая ставка. Об этом сообщает РИАМО.

По словам Тимошенко, ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов по итогам заседания совета директоров ЦБ — до 15%. Такое снижение эксперт назвал «базовым сценарием».

При этом Тимошенко добавил, что российская национальная валюта осталась без поддержки со стороны валютных операций в рамках бюджетного правила. Кроме того, есть ряд других факторов, которые могут повлиять на решение ЦБ. Главная из них — геополитическая ситуация и эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Тимошенко, ее последствия для роста российской инфляции сложно прогнозировать.

«Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте», — добавил он.

Тимошенко также заявил, что в данный момент ставки по депозитам и кредитам скорректировались в сторону снижения. Если ключевая ставка продолжит снижаться, то они, по мнению эксперта, могут последовать за ней.

