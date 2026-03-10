Кабмин обсудил проекты модернизации ЖКХ

Только за первый год реализации федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране получилось улучшить качество коммунальных услуг для восьми миллионов граждан. Такие данные прозвучали 10 марта на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями.

В начале совещания председатель правительства вернулся к вопросу, который обсуждался в ходе недавнего ежегодного отчета в Государственной Думе. Для комфортной жизни граждан в регионах необходима соответствующая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, учреждения культуры, спорта, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

"Это сфера ответственности субъектов Российской Федерации, - напомнил Мишустин. - И для помощи им правительство создало целый комплекс финансовых механизмов с привлечением бюджетного финансирования". Регионы могут списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам при условии, что средства направлялись на инфраструктуру. Также им доступны инфраструктурные кредиты, которые можно использовать для обновления коммунальных сетей.

Весь набор такой поддержки в правительстве назвали "инфраструктурным меню". "Самый капиталоемкий механизм - это инфраструктурные кредиты", - заметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Регионы получают их на 15 лет под 3%. С 2021 года с помощью таких займов по стране завершено более тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры.

Особый акцент, по словам зампреда правительства, делается на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной отрасли, где десятилетиями копились проблемы. С прошлого года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" действует отдельный федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Результаты только одного года - качество коммунальных услуг улучшилось для восьми миллионов граждан, заявил Хуснуллин.

Реализация таких инфраструктурных проектов дает также мощный импульс развитию экономики. За пять предыдущих лет с привлечением инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов в России введено почти 42 млн квадратных метров жилья, создано более 200 тысяч рабочих мест, а бюджеты регионов пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, обозначил вице-премьер ряд результатов.

Увидев эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов, с 2025 года для ее продолжения правительство запустило механизм казначейских инфраструктурных кредитов. Правкомиссия по региональному развитию совместно с Минфином уже одобрила под них 267 проектов из 755 объектов и мероприятий. Работа эта продолжается, подчеркнул Марат Хуснуллин.