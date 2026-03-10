Ситуация вокруг Ормузского пролива ударила по мировому энергорынку

Блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, привела к кризису на глобальном рынке энергоресурсов. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, большинство крупнейших нефтедобывающих стран, за исключением России и Венесуэлы, находятся в районе Персидского залива. Поэтому транспортировка сырья через Ормузский пролив является ключевым элементом мировой энергетической системы.

Ярошенко отметил, что контроль Ирана над этим маршрутом и значительные собственные запасы нефти делают ситуацию в регионе особенно чувствительной для мирового рынка. При этом эксперт считает, что рост цен на нефть носит краткосрочный и ситуативный характер. По его словам, в таких условиях Россия может частично заместить выпадающие объемы поставок, а повышение цен на энергоресурсы в краткосрочной перспективе выгодно для страны.

Политолог также добавил, что европейский рынок занимает относительно небольшую долю мирового потребления нефти. По его мнению, российские поставки могут быть переориентированы на более емкие рынки, такие как Китай и Индия, передает «Радиоточка НСН».