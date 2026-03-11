Война на Ближнем Востоке подняла цены на топливо в Польше и Прибалтике

Эскалация конфликта вокруг Ирана вызвала экономические последствия для стран Прибалтики и Польши. На фоне военной напряженности на Ближнем Востоке в этих странах зафиксирован рост цен на топливо и опасения дальнейшего подорожания электроэнергии и товаров.

После начала ракетных ударов США и Израиля по Ирану ряд политиков Латвии, Литвы и Эстонии публично поддержали действия союзников. Среди них президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, глава МИД Латвии Байба Браже и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет "Взгляд".

Отдельные заявления прозвучали и в Литве. Президент Гитанас Науседа заявил о понимании целей США и Израиля. Главнокомандующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас сообщил, что Литва могла бы разрешить использование своей территории для размещения боевой авиации. Советница президента Аста Скайсгирите допустила возможность отправки литовских военных при соответствующем обращении США.

Запад негодует: Россия извлекает выгоду, не сделав ни единого выстрела в Персидском заливе

Позднее тон официальных заявлений изменился. Представители властей Прибалтики начали выражать обеспокоенность последствиями конфликта. В частности, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что внимание международного сообщества может сместиться с украинского конфликта.

Еще одной проблемой стала эвакуация граждан из стран Персидского залива. По данным властей, в регионе находилось более 5 тысяч жителей стран Балтии. Организация вывозных рейсов вызвала критику из-за дополнительных сборов. В Латвии пассажирам предложили оплатить специальную надбавку в размере 350 евро, в Эстонии — около 400 евро плюс 50 евро за трансфер.

Одновременно в регионе зафиксирован рост цен на топливо. В Таллине литр бензина подорожал на 14 евроцентов, дизельное топливо — на 27,5 цента. В Риге бензин вырос в цене на 10 центов, дизель — на 16 центов. В Вильнюсе стоимость бензина увеличилась на 5 центов, дизельного топлива — на 15,5 цента.

Экономисты связывают рост цен с напряженной ситуацией на мировом энергетическом рынке и рисками для поставок нефти через Ормузский пролив. Главный экономист латвийского Swedbank Лива Зоргенфрея отметила, что изменения мировых цен на нефть обычно отражаются на стоимости топлива в Латвии через 2–4 недели.

Эксперты также предупреждают о возможном росте тарифов на электроэнергию. Цены на электричество в странах Балтии связаны с стоимостью газа, а газовые котировки также реагируют на события на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором называют уровень запасов в газовом хранилище Инчукалнс в Латвии, который сейчас ниже обычных значений.

Похожая ситуация наблюдается в Польше. После начала конфликта в стране также зафиксирован рост стоимости топлива. Польские фермеры начали увеличивать закупки топлива из-за опасений дальнейшего подорожания.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич ранее заявил о поддержке действий США. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск, отвечая на вопросы о росте цен на топливо, отметил, что мировые энергетические рынки зависят от глобальных факторов.

Эксперты предупреждают, что рост стоимости нефти и газа может привести к подорожанию товаров и услуг в странах региона в ближайшие недели.