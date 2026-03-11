Европейская комиссия выступила с двумя заявлениями, отражающими текущие противоречия в энергетической политике ЕС, пишет РИА Новости.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала отказ Европы от атомной энергетики как «стратегическую ошибку». Одновременно еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призвал США к более строгому соблюдению санкций против российской нефти, включая механизм ценового потолка, и предложил рассмотреть возможность полного запрета на морские перевозки.

Заявление Домбровскиса последовало за сообщениями о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкционного режима для стабилизации нефтяного рынка в условиях эскалации на Ближнем Востоке.

Таким образом, в вопросе атомной энергетики Брюссель публично признал прежний курс ошибочным. В отношении же российской нефти Европа продолжает придерживаться жесткой линии, несмотря на изменение внешнеполитической конъюнктуры.

Эксперты связывают это с комплексом факторов, включая как идеологические установки, так и стремление сохранить внутреннюю стабильность. В условиях экономических трудностей и снижения уровня жизни тема санкционного давления остается важным элементом внутриполитической повестки для многих европейских правительств.

Война на Ближнем Востоке подняла цены на топливо в Польше и Прибалтике

При этом Европа сталкивается с объективными сложностями: разрыв экономических связей с Россией ускорил деиндустриализацию и рост цен, однако резкая смена курса чревата потерей доверия избирателей. В сложившихся условиях Брюссель вынужден балансировать между прагматичными экономическими интересами и необходимостью сохранять политическую субъектность на международной арене, говорится в материале.