Эксперты предрекают начало снятия санкций с России: каким оно будет

Ситуация на топливных рынках толкает США к этому, сообщает ИА DEITA.RU.

Конкретные танкеры, транспортирующие российскую нефть, могут быть освобождены от действия санкций. Об этом говорят эксперты отрасли. Уже сейчас США рассматривают возможность частичной отмены ограничений в отношении России.

При этом каждый дополнительный доллар от продажи нефти приносит России примерно 1,4 миллиарда долларов - такие цифры приводят эксперты "Известий". Из этой суммы около двух третей поступает в государственный бюджет в виде налоговых отчислений.

Ранее президент Путин отметил, что текущий рост цен на нефть и газ следует использовать энергетическим компаниям для улучшения своего финансового положения. США при этом рассматривают как широкое ослабление санкций, так и адресные меры, позволяющие отдельным странам, например Индии, закупать российскую нефть без угрозы санкций.

Трамп косвенно подтвердил эти намерения. Он сообщил, что санкции могут быть сняты и не введены вновь если установится мир. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, это говорит о о прагматичном подходе Вашингтона, а не о пересмотре всей санкционной политики. Кроме того, теоретически речь может идти об отдельных лицензиях для финансовых транзакций, связанных с энергоносителями.

Напомним, что 9 марта состоялся телефонный разговор между лидерами России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что основной акцент беседы был сделан на обсуждении ситуации вокруг Ирана и переговоров по урегулированию украинского конфликта.