Китай получил миллионы баррелей нефти из Ирана через Ормузский пролив

Китай получил около 12 млн баррелей иранской нефти после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитические данные.

По информации аналитиков, поставки осуществлялись через Ормузский пролив. Через этот маршрут Тегеран направил в Китай не менее 11,7 млн баррелей сырой нефти.

Соучредитель сервиса отслеживания нефтяных перевозок Самир Мадани уточнил, что поставки начались после старта боевых действий на Ближнем Востоке. По его данным, весь этот объем прошел через Ормузский пролив.

Аналитическая компания Kpler оценила общий объем поставок за этот период примерно в 12 млн баррелей сырой нефти.

При этом специалисты отмечают, что определить конечный пункт назначения танкеров становится все сложнее. Аналитик Нхвей Кхин Сой заявил, что Китай в последние годы остается основным покупателем иранской нефти, поэтому значительная часть перевозимых объемов, вероятно, направляется именно туда.

Ранее представители властей Ирана заявляли о возможном ограничении экспорта нефти через Ормузский пролив. Представитель Корпуса стражей исламской революции Сардар Наини сообщил, что вооруженные силы страны в условиях продолжающейся военной операции США и Израиля могут не допустить экспорт нефти из региона.

Китай остается крупнейшим импортером сырой нефти, которая проходит через Ормузский пролив. По данным за первый квартал прошлого года, на Пекин приходилось около 5,35 млн баррелей нефти в сутки, транспортируемых через этот маршрут.

Ранее газета The Financial Times писала, что США намерены обсудить с Китаем на предстоящем саммите в Париже возможность сокращения закупок иранской нефти. По оценке издания, ограничения на такие поставки могут привести к росту закупок нефти из России.