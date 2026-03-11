Цена нефти 11 марта 2026: коррекция на рынке и прогнозы экспертов

Стоимость нефти умеренно снижается в первой половине дня среды после самого резкого с марта 2022 года падения по итогам предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск снижается на $0,57 (0,65%), до $87,23 за баррель, передает «Интерфакс».

Во вторник контракт упал в цене на $11,16 (11%), до $87,8 за баррель. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле теряют в цене. К текущему моменту их стоимость снизилась на $0,16 (0,19%), достигнув отметки $83,29 за баррель. В ходе предыдущей торговой сессии контракты подешевели на $11,32 (11,9%), что привело к их цене в $83,45 за баррель.

Нефтяные котировки продолжают корректироваться после резкого скачка в начале недели, сообщает РБК. Во вторник, 10 марта, фьючерсы на Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE на минимуме опускались до $81,26 за баррель, теряя почти 18%.

К вечеру падение замедлилось до 10%, а цена восстановилась до $88,9. Днем ранее, 9 марта, нефть взлетала почти до $120 за баррель впервые с июня 2022 года на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и блокировки Ормузского пролива. Однако после заявлений Дональда Трампа о готовности стабилизировать рынок котировки ушли ниже $100.

Угроза Ормузскому проливу сохраняется

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что США заметили признаки минирования Ираном Ормузского пролива. С начала марта нефть Brent прибавила более 36%.

Российский рынок отыгрывает нефтяную волатильность

Российский рынок акций на утренних торгах среды умеренно корректируется вверх, передает «Интерфакс». Индекс МосБиржи к 07:01 мск составил 2862,78 пункта (+0,3%). Подорожали бумаги «Норникеля» (+1%), «НЛМК» (+0,9%), «Аэрофлота» (+0,8%), «Яндекса» (+0,7%), «Газпрома» (+0,5%), Сбербанка (+0,5%). Подешевели акции «Татнефти» (-0,2%) и «Полюса» (-0,3%). Официальный курс доллара с 11 марта снижен до 78,74 рубля.

Минэнерго США резко повысило прогноз цен

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent на 2026 год — с $57,69 до $78,84 за баррель, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные EIA. Ведомство отмечает высокую неопределенность из-за ближневосточного конфликта.

Основной риск — длительная блокада Ормузского пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок. Хотя пролив физически не заблокирован, угроза атак и отмена страховки вынуждают танкеры избегать транзита, часть добычи в регионе приостановлена. В EIA ожидают пик остановки производства в начале апреля, прежде всего в Ираке, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Во втором квартале средняя цена Brent, по прогнозу министерства, составит $91 за баррель.