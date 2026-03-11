Иран объявил о предстоящих ударах по связанным с США и Израилем банкам

После удара США и Израиля по иранскому банку страна пригрозила атаками на связанные с Вашингтоном и Тель-Авивом экономические центры и банки по всему Ближнему Востоку.

Иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» объявил о планах бить по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает РИА «Новости».

Поводом стали удары США и Израиля по одному из банков в Исламской республике после неудачной попытки поразить военные цели.

«Прошлой ночью террористические войска США и кровожадного сионистского режима после неудачной попытки удара по военным целям атаковали один из банков страны. Этими противозаконными и неподобающими действиями во время войны враг развязал наши руки для ударов по экономическим центрам и банкам в регионе, связанным с США и сионистским режимом», – говорится в заявлении штаба.

Военное командование Ирана призвало жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее одного километра от банков. Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен сорокадневный траур. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции в среду подтвердил информацию о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США и целям в Ираке.

Власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа за атаки на жилые кварталы.