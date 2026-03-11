Раскрыто, где на самом деле хранится золотой запас России

Золотовалютные резервы страны хранятся в хранилищах Банка России на территории РФ, заявил начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. В интервью News.ru он назвал слухами информацию о якобы имеющем место перемещении запасов.

По словам представителя регулятора, резервы выросли до рекордных $326,5 млрд исключительно за счет взлета мировых цен на золото. Физический объем драгоценного металла в хранилищах оставался практически стабильным.

Незначительные колебания, как пояснил Марданов, связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке. Доля золота в структуре резервов сейчас превышает 43%. Где именно хранятся другие компоненты ЗВР, в ЦБ не раскрывают — эта информация засекречена в целях финансовой безопасности.

Золотой запас России впервые в истории превысил $400 млрд

Ранее появлялись данные о некотором сокращении доли золота в российских резервах. В феврале она снизилась до 47,5% после максимума с января 1995 года, зафиксированного месяцем ранее. Исторический пик доли драгметалла в резервах пришелся на 1993 год (56,9%), а минимальное значение наблюдалось в 2007-м (всего 2,1%).