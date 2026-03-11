Цены на нефть резко устремились вверх

Котировки фьючерсов на черное золото марок Brent и WTI продемонстрировали уверенный рост, прибавив в цене более 5% и 6% соответственно.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, передает ТАСС. Цена контрактов на сорт WTI на площадке NYMEX прибавляет свыше 6%.

По состоянию на 12:31 мск североморская смесь дорожала на 5,22%, достигая 92,38 доллара за баррель. Американская легкая нефть росла на 6,06%, поднимаясь до отметки 88,51 доллара.

К 12:40 мск котировки Brent торговались на уровне 92,49 доллара за баррель, прибавив 5,34%. В это же время стоимость WTI увеличилась на 6,08%, составив 88,52 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года превысила 92 доллара за баррель впервые с апреля 2024 года, а WTI подорожала более чем на 11%.

9 марта мировые цены на нефть сохранялись выше 100 долларов за баррель при замедлении дневного роста Brent и WTI примерно до 13%.