«Сезонное укрепление»: в ЦБ рассказали о перспективах нацвалюты

Банк России не ставит перед собой задачу удержать рубль на каком-то определенном уровне, заявил в интервью News.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, курс формируется рынком — через решения граждан, компаний и государства, что позволяет балансировать интересы всех участников экономики.

Марданов отметил тенденцию к «сезонному укреплению» рубля, связанную с сокращением потребности в импорте и мерами поддержки отечественных производителей.

Геополитические факторы, включая ситуацию в Венесуэле или Иране, создают неопределенность и могут краткосрочно влиять на курс, но это учитывается при принятии решений по ключевой ставке. Главная задача регулятора — низкая инфляция, которая в конечном итоге делает рубль более стабильным, подчеркнул представитель ЦБ.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля в 2026 году. Среди факторов он назвал высокий уровень доверия к нацвалюте, развитие внутреннего туризма, улучшение отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС, а также активное использование национальных валют в расчетах.