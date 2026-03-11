Названы риски выброса рекордного объема нефти из резервов

Возможный выброс нефти из стратегических резервов на фоне напряженности на Ближнем Востоке может лишь временно стабилизировать рынок. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Царьградом».

© Lenta.ru

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) допустило использование 60 миллионов баррелей нефти для сдерживания цен. По словам Митраховича, подобные меры способны дать эффект, но только на ограниченный период.

«Да, у импортеров нефти, например у США, есть крупные запасы. Они действительно могут выплеснуть часть этих резервов на рынок, чтобы сгладить скачки цен», — пояснил эксперт.

Однако он подчеркнул, что такой механизм работает лишь при кратковременных кризисах, которые длятся, к примеру, несколько недель.

Если же проблемы с поставками затянутся, например из-за длительных перебоев в судоходстве, запасы могут быстро сократиться.

«Если же, к примеру, Ормузский пролив перекроют на месяц и дольше — эти запасы быстро исчерпаются», — добавил Митрахович.

Эксперт добавил, что для стран-экспортеров ситуация выглядит иначе.

«У нас нет такого смысла хранить громадные запасы, если нужно — мы можем просто добыть больше в любой момент», — отметил Митрахович.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили высвободить часть стратегического нефтяного резерва. До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна распечатает национальные стратегические запасы нефти.