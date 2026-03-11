Запад впервые обратился к стратегическим запасам нефти: что будет дальше

Международное энергетическое агентство (IEA) планирует высвободить от 300 до 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, сообщает The Financial Times. Это станет крупнейшей такой интервенцией в истории организации.

Мера направлена на стабилизацию мировых рынков после сокращения поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке и угроз судоходству в Ормузском проливе. Страны G7 поддержали инициативу IEA, однако детали пока не раскрываются.

Общий объем резервов агентства составляет около 1,2 миллиарда баррелей и может быть задействован в чрезвычайных ситуациях. Ранее IEA уже пять раз прибегало к высвобождению нефти в периоды кризисов, включая конфликты на Украине и в Ливии.

Тем временем Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак усиливают сокращение добычи, что уже привело к снижению мирового производства на 6%. Аналитики сомневаются, что страны-потребители смогут оперативно восполнить образовавшийся дефицит.

По словам специалистов, даже если максимально быстро сокращать запасы в американском энергетическом секторе, приток нефти из других стран-участниц МЭА сможет покрыть только часть из 11–16 миллионов баррелей поставок из Персидского залива, которые, согласно оценкам Citigroup Inc., ежедневно теряются.