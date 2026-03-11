Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив
Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив для США, Израиля или их союзников. Об этом сообщает Associated Press.
Представитель компании Khatam Al-Anbia, которая управляет предприятиями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что любое судно или танкер с нефтью, принадлежащие США, Израилю или их союзникам, станут для Исламской Республики законной целью.
Накануне корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.
По информации продюсера CBS, ветерана Афганистана Джима ЛаПорта, за прошедшие годы количество морских мин у Исламской Республики оценивалось в 2-6 тысяч единиц.
Позднее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран минировал Ормузский пролив или полностью перекрывал движение судов там, но у него определенно есть все возможности для этого.