Иран пригрозил не позволить «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив для США, Израиля или их союзников. Об этом сообщает Associated Press.

© Соцсети

Представитель компании Khatam Al-Anbia, которая управляет предприятиями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил, что любое судно или танкер с нефтью, принадлежащие США, Израилю или их союзникам, станут для Исламской Республики законной целью.

Накануне корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

По информации продюсера CBS, ветерана Афганистана Джима ЛаПорта, за прошедшие годы количество морских мин у Исламской Республики оценивалось в 2-6 тысяч единиц.

Позднее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран минировал Ормузский пролив или полностью перекрывал движение судов там, но у него определенно есть все возможности для этого.