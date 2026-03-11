В Иране пригрозили увеличением цен на нефть до $200

Тегеран предупреждает, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, цена за баррель нефти достигнет $200. Об этом заявили в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передает РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам спикера командования, «искусственное дыхание» не позволит сбить цены на нефть.

«Мы (Иран. — «Газета.Ru») уже говорили — с распространением войны в регионе вам стоит ожидать, что цена за баррель будет стоить 200 долларов», — сказал он.

8 марта в «Хатам аль-Анбии» предупреждали об аналогичных атаках в случае, если объекты иранского топливно-энергетического комплекса подвергнутся ударам США и Израиля. Тогда там пригрозили ростом цен на нефть до $200 за баррель.

Кроме того, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближнего Востока в США и другие страны Запада, в случае затягивания США операции против Ирана. Эксперты предупредили, что все эти события могут привести к коллапсу на мировом энергетическом рынке.

Движение танкеров через Ормузский пролив в настоящий момент фактически парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало американскую администрацию врасплох.