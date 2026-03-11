Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Ипотечные ставки в России пойдут на убыль в следующем месяце. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделилась арбитражный управляющий Минюста, экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Как предполагает Епифанова, на заседании 20 марта Центробанк понизит ключевую ставку с 15,5 до 14-15 процентов. Рынок кредитования начнет реагировать на решение регулятора с небольшой задержкой. Спустя две недели, по словам бывшего сенатора, ставки по потребительским кредитам опустятся на 0,3-0,5 процентного пункта. Ставки по ипотеке также уменьшатся в пределах 0,2-0,4 процентного пункта.

«Это вполне отражает постепенное охлаждение инфляционных рисков и готовность банков смягчать условия кредитования по мере стабилизации экономики», — прокомментировала Епифанова.

Существенного снижения ставок в ближайшее время собеседница издания не ожидает, по крайней мере до тех пор, пока денежно-кредитная политика в стране не перейдет к устойчивому смягчению. Заемщикам Епифанова советует действовать осознанно: сравнивать условия разных банков и адекватно оценивать собственную долговую нагрузку.

Ранее эксперты предрекли спад выдачи ипотеки в России в 2026 году. Как считают аналитики, большинство семей, планировавших покупку жилья в течение года, уже оформили ипотеку, опередив введение новых ограничений по семейной программе.