Диких животных изобразят на новых банкнотах в Британии

Правительство Великобритании планирует обновить дизайн банкнот, заменив изображенных на купюрах исторических личностей, включая премьер-министра Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин, на диких животных, которые обитают на территории страны. Об этом в среду, 11 марта, сообщило агентство Bloomberg.

— В прошлом году Банк Англии провел общественные консультации по вопросу обновления своих денег, и выяснилось, что наиболее популярной темой среди 44 тысяч респондентов стала природа. Исторические фигуры заняли третье место. Банк заявил, что искал изображения, которые символизируют Великобританию, находят отклик у общественности и не вызывают разногласий, — говорится в материале.

По данным журналистов, переломный момент в британской двухпартийной системе привел к борьбе партий за национальные символы, среди которых Уинстон Черчилль является одним из самых влиятельных, особенно для консерваторов. Переосмысление имперского прошлого страны в 2020 году привело к тому, что протестующие снесли статуи рабовладельцев, а монумент самого Черчилля заколотили досками во время антирасистских протестов, передает агентство.

26 декабря 2025 года Центробанк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворец земледельцев в Казани.