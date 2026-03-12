Названо условие отмены санкций ЕС против России
Европейский союз (ЕС) нуждается в энергоносителях из России, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет издание Asia Times, для того, чтобы получать российские ресурсы, ЕС может отменить санкции в ближайшее время.
В публикации говорится о том, что переориентация российского экспорта на азиатский рынок продолжается уже четыре года и окажется неокончательной, если Евросоюз не отменит санкции.
Кроме того, Европе российские ресурсы гораздо важнее и нужнее, нежели Москве данный ранок сбыта, утверждает автор материала.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался на тему отмены санкций против России, а также поддержки Украины.