Венгрии и Словакии придётся искать дорогие альтернативы российскому сырью из-за того, что Европа потворствует шантажу со стороны Украины, сказал НСН Габор Штир.

Венгрия и Словакия вынуждены будут забыть о российской нефти и газе, если Евросоюз не окажет давление на Украину. Что же касается альтернативных путей поставок, они дороже и рискованнее. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Атакована компрессорная станция «Русская» на юге России, сообщила пресс-служба корпорации «Газпром». Кроме того, подверглись атакам компрессорные станции «Береговая» и «Казачья», все они отражены. По данным Минобороны России, целью нападения стала остановка поставок газа в Европу. Штир отметил, что если Евросоюз не надавит на Украину, то рискует остаться не только без газа, но и без нефти из России.

«Венгрия и Словакия, если Евросоюз не оказывает давление на Украину, рано или поздно должны попрощаться с российской нефтью, потому что, кроме как через нефтепровод «Дружба», поставлять ее туда невозможно. Поставки газа все-таки возможны с южного направления, хотя Евросоюз тоже хочет от них отказаться. Если спецоперация не завершится или не будет какого-то торга между Европой и Россией под давлением президента США Дональда Трампа, Венгрия и Словакия должны будут найти какую-то альтернативу. Если у Трампа есть какие-то планы на российскую нефть, поставки могут сохраниться. Не исключаю, что между президентом России Владимиром Путиным и Трампом был некий разговор на эту тему. Киев будет все делать для того, чтобы воспрепятствовать этому сотрудничеству, и я вижу, что Евросоюз и Еврокомиссия ничего не хотят и не могут делать с Украиной. Евросоюз стал рабом Киева, Украина почти управляет Европой, и Евросоюз позволяет это делать, нравится это ему или нет», — сказал Штир.

По словам собеседника НСН, у Европы сохраняются альтернативные источники нефти и газа, однако они существенно дороже и рискованнее.

«Альтернативы есть, но они дороже и подчас рискованнее — это заметно, например, по ситуации на Ближнем Востоке. Это американский, катарский газ, а также Центральная Азия и Азербайджан. В основном это морские перевозки. Цены будут совершенно другие, и это печально. Из-за этого мы конкретнее и эффективнее разговариваем с Хорватией, потому что там нефтепровод «Адрия», но Хорватия тоже пользуется ситуацией и просит за транзит в три-четыре раза больше, чем средние цены. Давление на Венгрию и Словакию идет со стороны Украины и Хорватии, а Еврокомиссия молчаливо поддерживает этот шантаж», — подытожил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что из-за атак ВСУ на российские компрессорные станции без трубопроводного российского газа рискует остаться не только Европа, но и Турция, потери могут составить 40 млрд кубометров.