Стоимость нефти марки Brent вновь превысила психологическую отметку в $100 за баррель. На пике торгов майские фьючерсы подорожали на 10,45%, достигнув $101,59 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

Причиной резкого скачка стали сообщения об атаках на суда в водах Персидского залива и последовавшем закрытии нефтяных терминалов. Как отмечает Reuters, дальнейший рост цен способен подстегнуть глобальную инфляцию и увеличить стоимость заимствований по всему миру.

Рынок при этом проигнорировал рекордное высвобождение нефти из стратегических резервов. Международное энергетическое агентство (МЭА) анонсировало крупнейшую в истории интервенцию — 400 млн баррелей. В рамках этого плана США со следующей недели начнут поставлять на рынок 172 млн баррелей из собственных запасов.

Общий объем резервов агентства составляет около 1,2 миллиарда баррелей и может быть задействован в чрезвычайных ситуациях. Ранее IEA уже пять раз прибегало к высвобождению нефти в периоды кризисов, включая конфликты на Украине и в Ливии.

Тем временем Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак усиливают сокращение добычи, что уже привело к снижению мирового производства на 6%. Аналитики сомневаются, что страны-потребители смогут оперативно восполнить образовавшийся дефицит.