Иран согласился пропустить танкеры одной страны через Ормузский пролив

Иран разрешил судам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, который фактически заблокирован для других стран после начала боевых действий. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

По данным источников, прорыв произошёл после переговоров глав МИД двух стран — Субраманьяма Джайшанкара и Аббаса Арагчи. Уже минимум два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через пролив.

Два дня назад ещё одно судно — либерийский танкер с индийским капитаном, перевозивший нефть из Саудовской Аравии, — также успешно преодолело пролив и пришвартовалось в Мумбаи. Это первый подобный случай с начала эскалации.

