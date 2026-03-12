Миру спрогнозировали повторение нефтяного коллапса 1973 года

Мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут подняться до 150 долларов за баррель в случае продолжительной блокады Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил глава аналитического центра Mind Money Игорь Исаев, его слова приводит ТАСС.

При таком сценарии глобальное предложение сырья может оказаться сильно ограниченным при повышенном спросе из-за масштабных перебоев с поставками с Ближнего Востока, предупредил эксперт. В этом случае мировому энергорынок будет грозить повторение кризиса 1973 года, не исключил Исаев.

При реализации этого сценария мировая экономика, которая и без того еще не отошла от кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине, столкнется с новым спадом, добавил эксперт.

«При полной блокаде пролива свыше трех недель стоимость нефти может пробить отметку 150 долларов. Это вызовет глобальный экономический спад», — резюмировал Исаев.

Ранее о риске взрывного роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке предупредил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». По его словам, выправить ситуацию не поможет даже экстренное высвобождение нефти из стратегических резервов западных стран. Масштабные перебои с поставками ближневосточного сырья, констатировал он, в конечном счете могут разогнать сырьевые котировки до 200 долларов за баррель.