Бангладеш официально запросила у Вашингтона разрешение на импорт российской нефти. С такой просьбой министр финансов страны Амир Чоудхури обратился к послу США в Дакке Бренту Кристенсену, передает Associated Press.

Причиной стало критическое давление мировых цен на энергоносители на экономику страны. Ранее посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан заявлял о намерении Дакки добиваться исключений из санкционного режима для закупок российской нефти, подчеркнув готовность к переговорам с Москвой.

Бангладеш импортирует около 95% потребляемого топлива. Эскалация на Ближнем Востоке нарушила привычные логистические цепочки и спровоцировала энергетический кризис в стране. Власти уже ввели нормирование топлива для транспорта, остановили часть заводов по производству удобрений и перевели учебные заведения на дистанционку, чтобы сократить потребление электроэнергии.

На этом фоне Дакка также обратилась к Нью-Дели с просьбой нарастить поставки. Индия уже направила 5 тыс. тонн дизеля по трансграничному трубопроводу и пообещала увеличить объемы в ближайшее время. Власти Бангладеш заверяют, что импорт продолжается по графику, а топливо распределяется по стране без перебоев.