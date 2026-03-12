В России резко подорожали сладости

Кондитерские изделия в российских магазинах подорожали на 16,9% в 2025 году. Это самый интенсивный рост за последние четыре года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследования.

По данным аналитиков, средняя стоимость кондитерских изделий в 2022 году составляла 93 рубля, в 2023 году — 95 рублей, в 2024-м — 104 рубля, в 2025-м — уже 122 рубля.

Эксперты объяснили такой тренд ростом цен на ключевое сырье — какао-продукты, молочные ингредиенты и сахар. Параллельно увеличились расходы на упаковку продукции, логистику и оплату труда.