Стало известно о выгоде России из-за падения мировых поставок нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сокращение глобальных поставок нефти в марте и увеличение экспорта из России и Казахстана. Об этом говорится в отчете МЭА.

© dpa/ТАСС

По оценке экспертов, глобальные поставки упадут на 8 млн баррелей в сутки в результате фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. В обычное время через акваторию проходит около 20% мировых поставок нефти — примерно 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки.

Кроме того, страны Персидского залива сократили совокупную добычу как минимум на 10 млн баррелей из-за блокировки пролива. Это составляет 10% мирового спроса на нефть и является крупнейшим сбоем в истории нефтяного рынка.

Эксперты считают, что мартовские поставки упадут до 98,8 млн баррелей. Это окажется самым низким уровнем с первого квартала 2022 года. Прирост поставок ожидается от производителей вне ОПЭК+, в том числе из России и Казахстана.

Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал удары по американским и израильским военным объектам, а также перекрыл Ормузский пролив. На этом фоне котировки нефти Brent превысили 100 долларов за баррель.