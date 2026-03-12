Финансист спрогнозировал стоимость доллара до конца марта

В ближайшее время доллар будет стоить на уровне 79–80,5 рубля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По его словам, нижнюю границу формируют продолжающиеся продажи валюты со стороны Банка России и возможная активизация экспортеров при росте нефтяных цен. Верхняя граница, добавил эксперт, связана с исчезновением валютного потока от Минфина и глобальным укреплением доллара.

Финансист отметил, что до конца марта рубль, вероятно, будет двигаться с умеренной тенденцией к ослаблению. Если Минфин не будет проводить операций и внешний фон останется прежним, курс может сместиться в диапазон 79,5–81,5 рубля за доллар и 91,5–94 рубля за евро.

При этом рост выше 81–82 рублей за доллар будет чувствительным для инфляции и может привлечь особое внимание Банка России на заседании 20 марта.

— Если смотреть на более долгий горизонт, консенсус-прогноз аналитиков, который публикует Банк России в макроопросах, предполагает средний курс около 85 рублей за доллар в 2026 году. Это означает, что в течение года рубль может постепенно смещаться к более слабым уровням. В базовом сценарии к концу 2026 года курс доллара может находиться в диапазоне 84–88 рублей, а евро — в районе 97–103 рублей, при условии сохранения текущих параметров бюджетного правила и внешнего макрофона, — заключил Силаев.

Также аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал заметное ослабление рубля к апрелю. По оценке эксперта, к концу весны доллар может торговаться в диапазоне 81–82 рублей, евро — 94–95 рублей, а юань — около 11,5 рубля.