США поставили точку в вопросе снятия санкций с российской нефти

США исключили снятие санкций с российской нефти
Американские санкции против российской нефти не снимут. Как сообщает РБК, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
Напомним, что цены на нефть начали расти на фоне конфликта США, Израиля и Ирана. В частности, цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель.
9 марта Райт заявлял, что санкционная политика Вашингтона в отношении России не меняется, а шаги для сдерживания цен на нефтяном рынке уже предпринимаются. В тот же день Reuters писал, что США рассматривают возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти для стабилизации цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Трамп: США отменят часть санкций против нефтяной отрасли других стран
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что работа между Россией и США по вопросу ослабления санкций на нефть является важным фактором для стабилизации нефтяных рынков, однако пока говорить о ней рано.