Стоимость нефти стала трехзначной

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне опасений рынка из-за затягивания блокировки поставок по Ормузскому проливу и усиления ударов Ирана по нефтяным и транспортным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость барреля марки Brent вновь, как и в начале недели, стала трехзначной, подскочив к моменту написания материала на 8,9 процента, до 100,17 доллара.

В понедельник, 9 марта нефть дорожала до 119 долларов за баррель, но затем упала ниже 90 долларов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, которые были истолкованы как сигнал о скором завершении американо-израильских атак в отношении Ирана.

Тем не менее, пока этот сценарий не реализован, как и получили развитие заявления Трампа о военном-морском сопровождении танкеров через Ормузский пролив. Судна стран, которые Тегеран идентифицирует как недружественные подвергаются там атакам.