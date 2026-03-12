Бензин продолжил подорожание в США на фоне операции в Иране

Цены на бензин в США продолжили рост на фоне операции в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

Как сообщает ассоциация, средняя стоимость за галлон бензина (около 3,8 литра) в США уже выросла почти до 3,6 долларов. Сильнее всего цена на топливо увеличилась в штате Калифорния — там за галлон придется отдать более 5,3 долларов. Дешевле всего бензин обходится водителям из Северной Каролине — его цена установилась на уровне 3,4 долларов.

Отмечается, что подорожание бензина началось после совместной операции США и Израиля против Ирана. Сразу после начала конфликта остановилось движение судов через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Ранее в США исключили снятие санкций с российской нефти.