В Чехии раскрыли позицию по энергоресурсам России

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал ситуацию с покупкой российских энергоресурсов. Его слова приводит ТАСС.

Прибыв в Вильнюс с визитом, Павел раскрыл позицию Чехии по энергоресурсам России и заявил об отказе их приобретать.

«Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», — подчеркнул он.

Глава Чехии добавил, что страна сократила зависимость от российских ресурсов. Он отметил, что решение об отказе является окончательным.

Ранее Петр Павел высказался о завершении конфликта на Украине. Ключевое значение имеет только соглашение между Россией и Украиной, а не с Евросоюзом (ЕС) или США, отметил он.