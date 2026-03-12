Инвестор: ключевая ставка ЦБ может снизиться в марте

Эксперт в сфере инвестиций Руслан Спинка допустил снижение ключевой ставки ЦБ на мартовском заседании.

В беседе с газетой «Известия» специалист отметил, что на заседании 20 марта наиболее вероятно уменьшение ставки на 0,5 процентного пункта.

По словам эксперта, такой сценарий возможен, если до конца месяца не произойдёт форс-мажора на финансовых рынках.

«Сейчас складывается довольно редкая ситуация, когда разрыв между текущей инфляцией и уровнем ключевой ставки остаётся достаточно значительным. Инфляция постепенно замедляется, тогда как ставка по-прежнему находится на очень высоком уровне», — отметил Спинка.

При этом аналитик подчеркнул, что для регулятора важна устойчивость тренда на снижение инфляции.

На решение ЦБ также влияют инфляционные ожидания и курс рубля, добавил эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ключевая ставка может вернуться к уровню 3—4% в течение двух лет.