Власти крупной азиатской страны объявили о введении вынужденных ограничений

Власти Южной Кореи впервые с 1997 года объявили о введении временной системы ограничения цен на топливо. Вынужденные меры, связанные с ситуацией вокруг поставок нефти с Ближнего Востока, от которых страна сильно зависит, начали действовать 13 марта, сообщает агентство «Ренхап».

Озвучив метод расчета цен на бензин и дизель с учетом налогов и коэффициента корректировки среднего значения по сингапурскому индексу Platts, в правительстве подчеркнули, что максимальный ценовой порог будет теперь пересматриваться каждые две недели в свете изменения мировых цен.

Корейская экономика является одной из крупнейших не только в Азии, но и в мире, занимая 12 место в глобальном рейтинге по номинальному ВВП. После роста в полтора раза на фоне бума искусственного интеллекта местный рынок пережил на прошлой неделе резкое падение, произошедшее на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива и связанного с этим взлета цен на нефть.

Стоимость топлива также начали ограничивать и в Западной Европе. Так, во Франции нефтегазовый гигант TotalEnergies принял соответствующее решение после критики со стороны премьер-министра и местных жителей, недовольных первым с 2022 года подорожанием бензина до более чем двух евро за литр.