Стоимость нефти подскочила до 100 долларов после заявления нового лидера Ирана
Цены на нефть достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым для оказания давления на США.
Об этом в четверг, 12 марта, сообщил портал CNBC.
— Транспортировка нефти через Ормузский пролив фактически прекратилась с начала войны, что привело к резкому росту мировых цен на нефть. В среду (11 марта — прим. «ВМ») Иран предупредил, что цена за баррель может подняться до 200 долларов, — говорится в материале.
Согласно оценкам аналитиков, подобная ситуация является признаком того, что рынок может столкнуться с длительными перебоями в поставках, передает портал.
9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара. По информации СМИ, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
12 марта СМИ сообщили, что Бангладеш обратилась с просьбой к США разрешить закупку нефти у России. По данным журналистов, мировые цены на энергоносители оказывают сильное давление на экономику страны.