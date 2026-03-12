Министр транспорта РФ назвал альтернативу Суэцкому каналу и Ормузскому проливу

Министр транспорта России Андрей Никитин назвал альтернативу Суэцкому каналу и Ормузскому проливу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Россию-1».

По мнению министра, хорошей альтернативой этим транспортным коридорам является Северный морской путь. Он добавил, что этот маршрут даже быстрее, а Россия предоставляет безопасные транспортные коридоры для международной логистики.

Помимо этого Никитин добавил, что в последние годы Россия реализовала несколько важных логистических проектов.

«Первое — это, конечно, расширение Восточного полигона. Никогда исторически страна столько не провозила грузов в порты Дальнего Востока. Сегодня это абсолютно безопасный маршрут, стабильный маршрут», — заявил он.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Во время конфликта в СМИ появилась информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.

