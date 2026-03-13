Раскрыта ежедневная прибыль России из-за войны на Ближнем Востоке

Россия может зарабатывать до $150 млн в день сверху из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает The Financial Times.

По данным издания, после закрытия Ормузского пролива спрос на российскую нефть существенно увеличился у Индии и Китая. Москва уже получила $1,3–1,9 млрд дополнительных налоговых доходов от экспорта сырья. К концу марта сумма может достичь $3,3–4,9 млрд.

Ключевой фактор стоимость российской нефти марки Urals. Если в марте она будет торговаться на уровне $70–80 за баррель ($52 в январе-феврале), Россия будет получать до $150 млн дополнительных доходов ежедневно.

Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».