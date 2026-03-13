Глава минфина США назвал цель ослабления санкций против российской нефти

Правительство США приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок. Об этом глава американского минфина Скотт Бессент написал в социальной сети X.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море», — пояснил чиновник.

Экс-аналитик ЦРУ заявил о смене позиции США по санкциям за покупку нефти у России

Он подчеркнул, что это лишь краткосрочная мера, и она якобы не принесет России значительной финансовой выгоды.

Ранее Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта.