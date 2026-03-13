Энергетический кризис может заставить Австрию пересмотреть подход к обеспечению страны энергоресурсами и вновь обсуждать роль России как поставщика газа. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

По словам эксперта, текущая геополитическая ситуация может подтолкнуть общество и власти к переоценке источников энергоснабжения. Он отметил, что значительная часть поставок газа в Европу традиционно связана с Россией.

Поппель считает, что кризис может вынудить австрийское руководство заново рассмотреть всю систему энергетической безопасности. В рамках таких обсуждений, по его словам, может возникнуть вопрос о продолжении сотрудничества с Россией в сфере поставок сырья и энергии.

Аналитик также не исключил, что в политической дискуссии снова будет поднята тема зависимости европейской энергетики от природного газа. По его словам, без этого ресурса обеспечить стабильную работу экономики может быть сложно.

Эксперт добавил, что энергетические системы разных стран взаимосвязаны. Если нефть становится слишком дорогой или недоступной, часть промышленности может переходить на использование газа.

По мнению Поппеля, текущая ситуация может привести к более прагматичному подходу к энергетической политике и обсуждению России как возможного партнера для обеспечения стабильных поставок энергии.