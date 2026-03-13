Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц является специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики.

Кирилл Дмитриев обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в поддержке политики, ведущей к разрушению экономики Германии, передает РИА «Новости».

По его словам, Мерц выступает против того, чтобы США смягчили санкции в отношении российской нефти ради поддержания глобальной энергетической стабильности.

Дмитриев подчеркнул, что Германия уже страдает от ошибочной энергетической политики, а действия Мерца только усугубляют ситуацию.

«Похоже, разрушение Германии и её экономики – его специализация», – написал Дмитриев в соцсети.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и уменьшения поддержки Украины.

Дмитриев обратился к канцлеру Германии с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.