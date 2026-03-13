США временно разрешили операции с российской нефтью

Вашингтон пошел на временное послабление в санкционном режиме в отношении российского энергетического сектора. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая до 11 апреля разрешает транзакции, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами, при условии, что они были загружены на суда не позднее 12 марта, передает РБК.

В американском ведомстве подчеркнули, что послабление не распространяется на операции, связанные с Ираном, иранским правительством или товарами иранского происхождения.

Глава Минфина США Скотт Бессент прокомментировал это решение как меру, направленную на стабилизацию мирового энергетического рынка. По его словам, этот шаг позволит увеличить доступный объем поставок. При этом Бессент отметил, что данная мера носит узкий и краткосрочный характер, касается только нефти, находящейся в пути, и не принесет существенной выгоды российскому правительству, которое формирует свои доходы преимущественно за счет налогов на добычу.

Ранее, 12 марта, министр энергетики США Крис Райт исключал возможность полного снятия санкций с российского топлива. Причиной смягчения позиции стали перебои с поставками на Ближнем Востоке.

Эскалация конфликта в регионе и риски для судоходства в Ормузском проливе спровоцировали рост цен на топливо. На прошлой неделе США уже разрешили Индии приобретать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, напоминал Reuters.

На фоне этих событий специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что обсуждает с американской стороной возможность дальнейшего смягчения ограничений в отношении российской нефти. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении стабилизировать рынок на фоне ближневосточного кризиса, допустив, что снятые для этих целей санкции могут и не вернуться.