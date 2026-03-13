Соединенные Штаты приняли решение снять ограничения с российской нефти, находящейся в транзите. Речь идет об около 100 млн баррелей топлива, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал не только послабления для Индии по закупкам российского сырья, но и полную разблокировку объемов, которые уже находятся в пути.

В Кремле это уже назвали вынужденным, но показательным шагом. Как подчеркнул Дмитриев, глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным без российских поставок. Он также отметил, что в условиях энергетического кризиса смягчение санкций против российских энергоносителей становится неизбежным, несмотря на сопротивление ряда европейских стран.

Тем временем журналистка Fox News Джеки Хейнрих сообщила в соцсети X, что, по данным телеканала, в настоящее время в транзите находится около 124 млн баррелей нефти российского происхождения.