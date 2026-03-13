Еще одна страна захотела начать переговоры с РФ о закупках нефти

Власти Таиланда намерены начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.

Об этом в пятницу, 13 марта, заявил заместитель премьер-министра страны Пхипхат Ратчакитпракан.

— Из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках, — уточнил он.

На брифинге по ситуации на Ближнем Востоке политик добавил, что возобновление диалога будет инициировано министерством энергетики Таиланда, передает РИА Новости.

Днем ранее Вашингтон разрешил покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта, о чем сообщили в генеральной лицензии управления Минфина США.

Назван объем выведенной из под санкций США российской нефти

Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что страна не снимет санкции, введенные против нефти из России. Также он усомнился в словах чиновника из Ирана, который предрек ее значительное подорожание.

По данным Reuters, по итогам марта доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых могут вырасти почти вдвое.